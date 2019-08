Unfall: Radfahrer fährt in die falsche Richtung

Mit leichten Verletzungen wurde ein 14-jähriger Fahrradfahrer ins Krankenhause gebracht, der am Freitagvormittag gegen 11 Uhr den an der Meersburger Straße entlang führenden Fahrradweg entgegen der zulässigen Fahrtrichtung in Richtung Weststadt befuhr. Laut Polizeibericht fuhr eine 46-jährige Autofahrerin die Meersburger Straße in Richtung Innenstadt und bog nach der über die Schussen führenden Brücke nach rechts in Richtung Pfannenstiel ab. Der auf dem Fahrradweg entgegenkommende Fahrradfahrer bremste und konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw der 46-Jährigen zu verhindern. Er verlor dabei aber die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.