Unfall nach Bewusstlosigkeit

Mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme verunfallte am Donnerstag gegen 17 Uhr ein 79 Jahre alter VW-Fahrer in der Wilhelmstraße, wie die Polizei mitteilt. Der Senior war mit seinem Wagen in Richtung Wangen unterwegs, als er auf Höhe der Raueneggstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, geradeaus über eine Verkehrsinsel fuhr, mit einem Zaun kollidierte und auf dem angrenzenden Fußweg zum Stehen kam.

Ersthelfer bargen den augenscheinlich leblosen Mann aus seinem Fahrzeug und begannen mit der Reanimation. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 79-Jährigen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Um den VW, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden ist, kümmerte sich der Abschleppdienst. Der Sachschaden am Zaun wird auf mehrere hundert Euro beziffert.