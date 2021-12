Unfall mit Sachschaden

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr kam es laut Polizei auf der Kreuzung der Meersburger Straße mit der Karlstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Der Lastwagenfahrer kam beim Abbiegevorgang von der linken Spur ab und bemerkte die VW-Fahrerin auf der rechten Spur nicht. Diese versuchte vergeblich auszuweichen. Der Laster touchierte den VW Passat, wodurch sich dieser um seine eigene Achse drehte. Die Fahrzeugführerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.