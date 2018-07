Etwa 6000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall in der Gartenstraße entstanden, so die Polizei. Ein 41-jähriger Autofahrer hatte zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 21-Jähriger mit einem Auto verkehrsbedingt anhalten musste. Eine unmittelbar nachfolgende 53-Jährige erkannte die Situation und hielt mit einem Renault Kangoo rechtzeitig an. Der 21-Jährige prallte in das Heck des Renaults und schob diesen auf das davorstehende Auto.

