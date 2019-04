Vermutlich weil ein Autofahrer am Dienstag gegen 17.45 Uhr in einer Waschanlage in der Straße Schlegelwinkel auf die Bremse trat, rutschte das Fahrzeug aus der Halterung des Laufbands und es kam zu einer Berührung mit dem nachfolgenden Pkw. Hierbei wurde laut Polizeimeldung niemand verletzt und es entstand auch kein großer Sachschaden.