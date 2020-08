Unfall in Ravensburg: Totalschaden an Auto und Baum

Bei einem Verkehrsunfall in Ravensburg ist am Samstagabend Totalschaden an einem Auto und einem Baum entstanden. Der 28-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann bog am Samstagabend gegen 20 Uhr von Weingarten her kommend in die Ulmer Straße ab. Weil er dabei laut Polizei zu schnell fuhr, verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er nach rund 100 Metern gegen zwei Bäume prallte. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, wie es im Polizeibericht heißt. Aber auch einer der beiden Bäume sei durch die Kollision so stark beschädigt worden, dass er von der Feuerwehr Ravensburg gefällt werden musste. Die Ulmer Straße in Richtung B 30 war für etwa drei Stunden gesperrt.