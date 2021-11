Unfall in der Schlierer Straße

Bei einem Unfall an der Einmündung der Holbeinstraße in die Schlierer Straße in Ravensburg dürfte laut Pressemitteilung der Polizei am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr an beiden beteiligten Autos wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer nahm beim Einfahren aus der Holbeinstraße einem 30-jährigen Renault-Lenker die Vorfahrt. Während der Schaden am BMW auf 8000 Euro geschätzt wird, beläuft sich dieser am Renault auf etwa 2000 Euro. Beide Autos wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.