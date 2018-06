Ein Sachschaden von jeweils 3000 Euro an zwei Autos ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Schmalegger Straße in Ravensburg ereignet hat. Während ein Golf-Fahrer gerade rückwärts einparken wollte, fuhr ein BMWfahrer laut Polizeibericht gleichzeitig rückwärts aus einer Parklücke heraus und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Fahrer gaben gegenüber der Polizei an, aufgrund des akustischen Warnsignals des Parksensors rechtzeitig abgebremst zu haben. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.