Ein 55-jähriger VW-Fahrer hat am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B 33 verbotenerweise gewendet und ist hierbei mit einem Opel kollidiert. Der 55-Jährige war von der Schussentalbrücke in Richtung Ravensburg unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung zur K 7980 wenden wollte und hierbei den aus Richtung Ravensburg kommenden 29-Jährigen in seinem Fahrzeug übersah. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 7000 Euro.