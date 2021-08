Unfall bei Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße zwischen Ravensburg und Horgenzell zwei Automobile zusammengestoßen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Fahrer eines Wohnmobils war in Richtung Horgenzell unterwegs, als ihn ein BMW-Fahrer auf Höhe der Einmündung nach Gringen überholte,wie die Polizei mitteilt. Just in diesem Moment bog aus der Einfahrt ein weißer Lieferwagen auf die Landesstraße nach Ravensburg ein, sodass der BMW-Fahrer, um einen Unfall zu verhindern, nach rechts auswich. Dort touchierte er das Reisemobil seitlich, sodass an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 3500 Euro entstanden ist. Nach der Kollision hielten weder der Lieferwagen noch der BMW-Fahrer an, weshalb die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Personen, die das Verkehrsgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer des Lieferwagens geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/ 80 33 333 zu melden.