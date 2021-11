Unfall auf der B 30 sorgt für zweifachen Totalschaden

Am Sonntagmorgen gegen 10.45 Uhr hat sich auf der B 30, Abfahrt Ravensburg Nord, ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen ereignet.

Ein 21 Jahre alter VW-Fahrer bog nach Polizeiangaben von der Schnellstraße kommend nach links in Richtung Berg ab und nahm dabei einem Mercedes-Lenker die Vorfahrt, der in Richtung Ravensburg unterwegs war. Sowohl der 76 Jahre alte Fahrer wie auch seine 71-jährige Frau auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich laut Polizei auf etwa 20 000 Euro belaufen, sie mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.