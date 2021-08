Unfall auf dem Goetheplatz – Zeugen und Verursacher gesucht

Nachdem eine Autofahrerin am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr nach einem Verkehrsunfall das Weite gesucht hat, bittet das Polizeirevier Ravensburg um Zeugenhinweise. Die junge Fahrerin mit langen dunklen Haaren war mit einem grauen Audi A1 auf der Tettnanger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie sich an der Ampelanlage auf Höhe des Goetheplatzes auf die Gegenspur einordnete. Als ihr auf der Fahrspur ein anderer Wagen entgegenkam und sie ihren Fehler erkannte, setzte sie zurück. Dabei fuhr sie gegen einen schräg hinter ihr geparkten gelben Fiat Panda. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr sie, als die Ampel auf Grün schaltete, in Richtung Stadtmitte davon. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde zwischenzeitlich eingeleitet, wie die Polizei meldet. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0751 / 80 33 333 erbeten.