Unfall an Ampel fordert hohen Sachschaden

An der Kreuzung der Straßen „Am Sonnenbüchel“ und „Dreiländerring“ in Ravensburg sind am Dienstag gegen 14 Uhr zwei Autos zusammengeprallt.

Der 65 Jahre alte Fahrer eines VW Polo wollte laut Polizeibericht während der Grünphase der Ampelschaltung vom „Sonnenbüchel“ nach links in die St.-Martinus-Straße abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 59-Jährigen in einem Toyota, der die Kreuzung – ebenfalls bei Grün – geradeaus querte. Der Gesamtschaden an beiden Autos wird auf etwa 14 000 Euro geschätzt. Der Toyota musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.