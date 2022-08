Unberechenbare Wetterlage: DWD warnt vor Unwetter in der Region

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Kreise Ravensburg, Bodensee, Sigmaringen, Tuttlingen, den Alb-Donau-Kreis und Biberach eine Unwetterwarnung herausgegeben. Ab 14 Uhr kann es heute Nachmittag örtlich zu starken, teils schweren Gewittern kommen. Räumlich eng begrenzt müssten Bürgerinnen und Bürger mit heftigem Starkregen innerhalb kürzester Zeit rechnen. Zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter Regen können dann vom Himmel prasseln. Weiterhin ist mit Sturmböen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreichen können und Hagel zu rechnen.

„Im Zusammenhang mit den Starkregenfällen kann es zu lokalen Überflutungen kommen“, warnt der Wetterdienst. Dabei könnten Keller voll laufen oder Unterführungen überschwemmt werden. Die Unwetterwarnung gilt bis Samstagfrüh um 4 Uhr.

Sommer bleibt erhalten – allerdings mit Regengüssen

Grund für den Wetterumschwung ist laut der Wetterwarte Süd feucht-warme Mittelmeerluft, die in unsere Region gelangt und dadurch die Entstehung von Regenschauern begünstigt. „Doch wo diese letztendlich niedergehen werden, lässt sich beim besten Willen nicht vorhersagen“, schreibt Roland Roth von der Wetterwarte Süd in seiner Vorhersage am Freitagvormittag.

In Sachen Temperaturen bleibt der Region der Sommer aber erhalten: Während es in der Früh zwischen 10 und 16 Grad warm ist, steigen die Temperaturen nachmittags auf 24 bis 28 Grad. Örtlich sind knapp 30 Grad möglich.

Am Samstag soll es dann wechselhafter und nicht mehr ganz so warm weitergehen. „Ein erster frühherbstlicher Kaltlufteinbruch, wie öfters mal Ende August, ist nicht in Sicht. Die Temperaturen bleiben insgesamt gesehen wohl noch längere Zeit im Sommerniveau von um die 25 Grad oder darüber“, heißt es vonseiten der Wetterwarte. Erst am Sonntag wird sich die Wetterlage voraussichtlich wieder stabilisieren.