Zum erneuten Mal wurde nach Angaben der Polizei am Donnerstagmittag in der Ulmer Straße ein Autofahrer von der Polizei angehalten, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 48 Jahre alte Mann fiel bereits in der jüngsten Vergangenheit drei Mal auf, da er ohne Erlaubnis hinterm Steuer saß. Die Polizisten verboten ihm die Weiterfahrt und behielten seinen Autoschlüssel ein. Eine Strafanzeige ist die Folge.