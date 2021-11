Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag gegen 21.45 Uhr in der Roßbachstraße in Ravensburg eine Schaumstoffmatratze entzündet, die wegen des dortigen Sperrmülls auf der Straße lag.

Wie die Polizei berichtet, wurden durch die meterhohen Flammen die Äste eines angrenzenden Baumes beschädigt, bevor die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg das Feuer löschte.

Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro, verletzt wurde niemand.