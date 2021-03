Einen Papiercontainer sowie neben dem Container befindlichen Sperrmüll hat ein Unbekannter am Sonntagabend gegen 20 Uhr in der Höllwaldstraße in Ravensburg angezündet. Laut Polizei wurde ein Streugutcontainer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Brandstifter eingeleitet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 erbeten.