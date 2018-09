Unbekannter Zeuge gibt Hinweis zu Fahrerflucht

Etwa 200 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 9.15 Uhr in der Straße Bottenreute in Ravensburg entstanden. Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete, wie ein unbekannter Fahrer eines grünen Mini Cooper beim Ausparken gegen das Fahrzeugheck eines geparkten Ford Fiesta prallte, und hinterließ eine Notiz am Ford. Insbesondere der unbekannte Zeuge, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.