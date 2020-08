Unbekannter zersticht Reifen von fünf Autos

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat laut Polizeibericht ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Sonntag zwischen 22 Uhr und 10 Uhr an insgesamt fünf in der St.-Martinus-Straße abgestellten Autos die Reifen zerstach.

Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.