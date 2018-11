Die Schaufenster eines ehemaligen Autohauses in der Charlottenstraße in Ravensburg hat ein Unbekannter am Sonntag, gegen 15.30 Uhr, eingeworfen. Laut Polizeibericht verursachte er damit rund 1000 Euro Sachschaden. Die Feuerwehr Ravensburg verschloss das Schaufenster mit einer Holzplatte. Zeugen melden sich bei der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.