Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Dienstag die hintere rechte Tür und den hinteren Kotflügel eines in der Weinbergstraße abgestellten Audi zerkratzte. Das berichtet die Polizei. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.