Unbekannter zerkratzt Autos

Etwa 8000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter hinterlassen, nachdem er am Sonntag kurz vor Mitternacht drei in der Ravensburger Herrenstraße geparkte Autos beschädigt hat, teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte zerkratzte jeweils den Lack auf der Beifahrerseite und flüchtete unerkannt in Richtung Parkhaus. Der Täter, der laut Polizeibericht etwa 1,80 Meter groß und rund 80 Kilogramm schwer ist, trug ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Dreiviertelhose. Er war in Begleitung von zwei weiteren, dunkel bekleideten Männern, die eine Musikbox mitführten. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dessen Begleiter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.