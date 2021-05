Unbekannter zerkratzt Auto in Ravensburg

Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro hat ein bislang Unbekannter hinterlassen, nachdem er in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Karmeliterstraße in Ravensburg ein Auto in einem Carport zerkratzt hat.

Der Unbekannte fügte laut Polizeibericht der linken Seite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand großflächige, tiefe Kratzer zu.

Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0751 / 8033333 zu melden.