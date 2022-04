Mehrere Kratzer hat ein Unbekannter an einem Auto verursacht, das am Montagmorgen zwischen 5.30 und 9.30 Uhr in der Helmut-Vetter-Straße in Ravensburg auf einem Parkplatz abgestellt war.

Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite, teilt die Polizei mit. Das Polizeirevier Ravensburg, das nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, bittet unter Telefon 0751 / 803 33 33 um Hinweise.