Die hintere Tür auf der Beifahrerseite wurde am vergangenen Wochenende an einem geparkten Auto in der Bergstraße in Ravensburg beschädigt. Der unbekannte Verursacher zerkratzte den Wagen, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 bei der Polizei zu melden.