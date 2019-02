Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter im Zeitraum von vergangenem Freitag bis Dienstag, 18 Uhr, einen am Fahrbahnrand in der Straße Am Kanal abgestellten BMW beschädigt.

Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Unbekannte die komplette rechte Fahrzeugseite und verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 1000 Euro.