In der Nacht zum Freitag hat ein Unbekannter die lose Ecke eines an einer Werbetafel aufgeklebten Plakats in der Schwanenstraße angezündet. Eine Passantin, die kurz darauf vorbeikam, löschte die Flammen laut Polizei mit einer Flasche Wasser. Personen, die beobachtet haben, wer das Plakat in Brand gesteckt hat, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 zu melden.