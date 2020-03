Unbekannter wirft Steine gegen Scheibe

Ein Unbekannter hat am Wochenende zwei etwa faustgroße Steine gegen eine Glasscheibe am Seiteneingang eines Lebensmitteldiscounters in der Meersburger Straße geworfen. Polizeiangaben zufolge wurde dabei das äußere Glas der Doppelverglasung stark beschädigt. Nun bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 0751 / 8030.