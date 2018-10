Unbekannter wirft Scheibe ein

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hat ein Unbekannter am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr in der Metzgerstraße verursacht, als er eine Fensterscheibe an einem Firmengebäude einwarf. Ein Zeuge, der laut Polizeibericht hörte, wie die Scheibe zu Bruch ging, konnte drei Jugendliche beobachten, die zwischen 14 und 18 Jahre alt sein sollen. Alle trugen einen weißen Kapuzenpullover und führten einen Cityroller mit sich.

Personen, die Hinweise zu dem Trio geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.