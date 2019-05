Unbekannter wirft Heckscheiben in Ravensburg ein

Mit einem Stein hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Donnerstag, 9. Mai, 16.30 Uhr, bis Montag, 13. Mai, 10 Uhr, die Heckscheiben von drei Fahrzeugen eingeworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, waren die drei Autos auf dem Firmenparkplatz in der Escher-Wyss-Straße in Ravensburg abgestellt. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.