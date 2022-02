Unbekannter will Jacke mitgehen lassen und wird handgreiflich

In der Nacht auf Samstag ist es in einer Bar in der Ravensburger Stadtmitte zu einer Rangelei gekommen. Grund: Ein Unbekannter wollte dort eine hochwertige Jacke mitgehen lassen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Täter.

Um 1.45 Uhr hat ein bislang Unbekannter in der Bar beim Marienplatz die Jacke eines 19-Jährigen, die laut Polizeibericht auf einer Bank in der Bar lag, an sich genommen. Als der Besitzer das bemerkte, sprach er den Täter an. Daraufhin kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden – der Täter schlug den 19-Jährigen dabei mit der Faust ins Gesicht. Auch ein 21-jähriger Freund des Geschädigten wurde durch einen Schlag gegen die Nase verletzt. Am Ende hatte der Besitzer seiner Jacke wieder zurück.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall möglicherweise mitbekommen haben. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 zu melden. Der Täter soll eine weiße Steppjacke mit schwarzem Kragen getragen haben.