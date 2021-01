Unbekannter verursacht Unfall in der Olgastraße

Ein Unbekannter hat an einem in der Olgastraße in Ravensburg abgestellten Ford Focus in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen einen Schaden in Höhen von rund 2000 Euro verursacht.

Laut Pressemitteilung der Polizei prallte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug gegen die hintere Tür des Ford und machte sich in Anschluss aus dem Staub, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.