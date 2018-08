Unbekannter versucht Automaten aufzubrechen

Ein Unbekannter ist in den zurückliegenden Tagen laut Polizei womöglich dabei gestört worden, als er versuchte einen in der Mozartstraße in Höhe des Gebäudes Nr. 66 aufgestellten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der Unbekannte hatte sich bereits mit einem Brechwerkzeug an dem Automaten zu schaffen gemacht, dann aber sein Vorhaben aufgeben.

Personen, die in den vergangenen Tagen Verdächtiges in der Mozartstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.