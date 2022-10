Reizgas in Bus versprüht - Polizei ermittelt Tatverdächtige

Zwei Fahrgäste klagten am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr in einem Bus, der mit ca. 20 Personen besetzt war, über gereizte Augen und Schleimhäute. Die beiden Personen wurden durch eine verständigte Rettungswagenbesatzung an einer Bushaltestelle in der Schussenstraße behandelt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Die herbeigerufene Polizei stellte vor Ort Ermittlungen an und gelangte zu folgendem möglichen Geschehensablauf: Die beiden Geschädigten saßen zusammen mit vier Jugendlichen im hinteren Teil des Linienbusses, als ein Zeuge ein Versprühen einer unbekannten Substanz aus der Gruppe der Jugendlichen heraus wahrnahm. Hierauf setzten die Beschwerden bei den beiden Geschädigten ein.

Die Polizei stellte die Personalien der Jugendlichen fest, ein Reizgas oder ähnliches konnte bei ihnen allerdings nicht aufgefunden werden. Dennoch werden zwei Jugendliche von der Polizei verdächtigt, das Reizgas versprüht zu haben. Das bestätigte auch ein Sprecher der Ravensburger Polizei auf Nachfrage von Schwäbische.de.