Unbekannter überfällt Wettbüro in Ravensburg

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag gegen 22.45 Uhr ein Wettbüro in der Burgstraße in Ravensburg überfallen. Der Unbekannte bedrohte laut Polizeibericht den 20-jährigen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß mit dem Raubgut.

So wird der Täter beschrieben

Der Mann wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, von südländischem Erscheinungsbild und mit grau-schwarzem Bart beschrieben. Der Unbekannte habe deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen und habe eine kratzige Stimme. Er soll eine dunkle Hose, schwarze Oberbekleidung, ein schwarzes Basecap sowie eine schwarze OP-Maske und eine schwarze Sonnenbrille getragen haben. Weiter habe der Mann eine schwarze Tasche mit sich geführt.

Angaben dazu, wie der Angestellte bedroht wurde und was der Täter erbeutet hat, macht die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Überfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0751/803 33 33 zu melden.