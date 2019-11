Unbekannter tritt in Ravensburg wohl auf Auto ein

In Ravensburg hat ein unbekannter Täter vermutlich auf ein Auto eingetreten. In der Nacht auf Sonntag wurde auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Gartenstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Zwischen 17 Uhr und 1.30 Uhr habe jemand den Außenspiegel des blauen Ford Focus augenscheinlich abgetreten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber. Diese können sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8030, in Verbindung setzen.