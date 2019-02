Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 13.15 und 22.45 Uhr in der Bleicherstraße in Ravensburg einen Opel Meriva beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, trampelte der Unbekannte auf dem Dach des Autos herum und trat die Außenspiegel ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.