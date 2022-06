Unbekannter sucht nach Unfall in Ravensburg das Weite

Rund 500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 7.30 und 17 Uhr an einem Hyundai hinterlassen, der auf einem Parkplatz in der Weingartshofer Straße in Ravensburg abgestellt war. Laut Polizeibericht prallte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen den Hyundai und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 entgegen.