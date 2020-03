Unbekannter streift parkendes Auto in Ravensburg

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei in Ravensburg. Zugetragen hat sich der Vorfall am Montag zwischen 8.40 und 9 Uhr.

Polizeiangaben zufolge parkte eine 37-jährige Frau ihren VW Golf auf dem Aldi-Parkplatz in der Ziegelstraße. Als sie nach dem Einkaufen zu ihrem Fahrzeug zurückkam, entdeckte sie eine deutliche Beschädigung an der Stoßstange des VW. Ob die Beschädigung bereits in der vorhergehenden Nacht auf einem Parkplatz in der Holbeinstraße entstanden war, konnte die 37-Jährige nicht ausschließen.

Um Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg unter der Rufnummer 0751 / 8033333.