Unbekannter streift BMW-SUV

Nur etwa zehn Minuten ist am Dienstag gegen 14.45 Uhr ein BMW X1 auf dem Feneberg-Parkplatz in der Meersburger Straße in Ravensburg abgestellt gewesen, als ein unbekannter Autofahrer den geparkten Pkw streifte und dabei einen Schaden von rund 2000 Euro anrichtete. Ohne sich um den Schadensregulierung zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu melden.