Unbekannter streift Auto und haut ab

Wie eine 60-jährige Autofahrerin bei der Polizei angezeigte, hat sie am Montagmorgen gegen 7 Uhr mit ihrem Audi A6 die Ravensburger Schussenstraße in Richtung Kreuzung Karl-/Ulmer Straße befahren. Dabei sei sie von einem unbekannten Fahrer, der vermutlich mit einem Sprinter unterwegs war und sich auf dem rechten Fahrstreifen befand, gestreift worden. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter und bog nach rechts in Richtung Ulmer Straße ab. Das Polizeirevier Ravensburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0751 / 803-3333.