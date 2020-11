Unbekannter streift Auto in Ravensburg und flüchtet

Ein am rechten Fahrbahnrand in der Fidel-Berger-Straße abgestellter Ford Focus ist laut Polizeibericht in der Zeit von Mittwochmorgen bis Donnerstagmittag von einem unbekannten Autofahrer gestreift. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1400 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0751 / 8033333.