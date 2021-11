Unbekannter stiehlt Schmuck aus Wohnung in Ravensburg

Ein Unbekannter iat am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Bregenzer Straße in Ravensburg eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich laut Pressemitteilung vermutlich über ein Kellerfenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte mehrere Räume und Behältnisse. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich Schmuckgegenstände entwendet. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet Zeugen, sich unter de Telefonnummer 0751 / 803 33 33 zu melden.