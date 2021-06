Unbekannter stiehlt Laptop aus Autohaus

Eine geöffnete Tür zur Ausstellungshalle hat am Dienstagmorgen einem Dieb die Gelegenheit gegeben in einem Autohaus in der Jahnstraße unterwegs zu sein.

Der Täter betrat laut Pressemitteilung der Polizei zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr das Innere des Autohauses. Da in dieser Zeit niemand anwesend war, durchwühlte er einige Schreibtische und entwendete neben einem Laptop samt Maus, Tastatur und Kabel auch Münzgeld und zwei Jacken. Auch vor dem Firmenkühlschrank machte er laut Angaben der Polizei nicht halt. Er nahm mehrere Lebensmittel an sich, bevor er das Weite suchte. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.