Unbekannter stiehlt Handtasche

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 13.30 Uhr aus einem Ladengeschäft in der Marktstraße eine Damenhandtasche im Wert von rund 550 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, führte der Täter eine große Plastiktüte einer Drogeriemarktkette mit sich, in welche er die schwarze Echtlederhandtasche der Marke „Marc Jacobs“, Modell „Editor“ verstaute. Danach verließ er den Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, südosteuropäisches oder arabisches Aussehen, kräftige Statur, schwarze Sneaker (eventuell. Nike), blaue Jeans, grauer oder brauner Kapuzenpullover, Basecap (hinten weiß, vorne schwarz mit rundem Symbol auf der Stirnseite), schwarze buschige Augenbrauen und dunkler Vollbart. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 803-3333, in Verbindung zu setzen.