Unbekannter stiehlt Bediengeldbeutel

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 12.30 Uhr in einer Gaststätte in der Eichelstraße in Ravensburg den Geldbeutel einer Bedienung gestohlen.

Der Mann bestellte laut Polizei ein Bier zum Mitnehmen, weshalb die Angestellte kurzzeitig den Thekenbereich verließ. Dies nutzte der Unbekannte mutmaßlich, um den Bediengeldbeutel mit mehreren Hundert Euro Inhalt zu stehlen. Der Tatverdächtige wird als dunkelhäutig, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß mit kurzem krausem Haar beschrieben. Er sprach Englisch. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.