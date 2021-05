Unbekannter sticht in Ravensburg Autoreifen auf

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Ravensburg eingeleitet, nachdem ein bislang Unbekannter am Dienstag gegen 21 Uhr in der Springerstraße in Ravensburg den Reifen eines abgestellten Autos beschädigt hat. Das teilt die Polizei mit.

Eine Zeugin nahm zur Tatzeit ein Zischen wahr und wurde auf eine männliche Person aufmerksam, die sich hastig mit einem schwarzen Fahrzeug entfernte. Kurz darauf wurde der beschädigte Reifen festgestellt. Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.