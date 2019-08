Unbekannter soll Frau geschlagen haben

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Mann, der am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Nähe einer Shisha-Bar in der Seelbruckstraße eine 24-Jährige geschlagen haben soll.

Laut den Angaben der Frau sei ihr der Mann zuvor gefolgt, habe sie mehrmals aufgefordert, stehen zu bleiben und versucht, sie mittels Griff an die Schulter anzuhalten. Vor der Shisha-Bar forderte die Frau den Unbekannten auf, zu gehen. Der Tatverdächtige habe sie beleidigt und ihr mit der Hand gegen den Hinterkopf geschlagen. Der Unbekannte ist etwa 1,90 Meter groß, schlank, 25 Jahre alt und dunkelhäutig. Er trug eine kurze Hose, ein schwarz-graues Muskelshirt und einen schwarzen Rucksack.

Hinweise zur Identität des Unbekannten erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 803-3333.