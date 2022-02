Unbekannter schlägt Seniorin von Fahrrad

Eine 79 Jahre alte Radfahrerin ist am vergangenen Donnerstag auf dem Radweg zwischen Weißenau und Oberzell von einem Unbekannten von Fahrrad gestoßen worden. Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad der Frau und ließ diese bewusstlos liegen.

Wie die Polizei erst jetzt in einer Pressemitteilung schreibt, war die Frau mit dem Fahrrad in Richtung Oberzell unterwegs, als ihr der Mann unvermittelt in den Rücken schlug. Die Frau stürzte daraufhin und verlor nach ersten Erkenntnissen der Polizei das Bewusstsein. Der Täter flüchtete mit ihrem Rad und den darauf befindlichen Einkäufen mutmaßlich in Richtung Weißenau.

Er war, als die Rentnerin kurz darauf wieder zu sich kam, auf und davon. Ein ebenfalls älterer Herr, der kurz darauf den Radweg ebenfalls nach Weißenau entlangfuhr, sprach die 79-Jährige an. Trotzdem zeigte die Seniorin den Vorfall erst einige Tage später bei der Polizei an.

Zeugen gesucht

Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt zwischenzeitlich in der Sache und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit auf dem Radweg Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter oder den Tätern geben können, sich zu melden.

Insbesondere der ältere Radfahrer, der am Donnerstag um kurz nach 21.15 Uhr die Strecke entlangfuhr und sich kurz mit der Seniorin unterhalten hat, wird gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu kontaktieren.