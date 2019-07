Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag die Heckscheibe eines in der Schubertstraße am Fahrbahnrand geparktes Auto der Marke Seat mit Münchner Kennzeichen eingeschlagen. Laut Polizei beträgt der entstandene Schaden mehrere Hundert Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.